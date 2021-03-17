Мама 8-летней модели, публично закрутившей «роман» с 13-летним блогером, хочет засудить недоброжелателей

Главное: Полиция допросила маму 8-летней модели и блогерши Милы Маханец, оскандалившейся в связи с «романом» с 13-летним блогером Пашей. Она не считает себя виновной и намерена судится с теми, кто «публиковал негативную и неподтвержденную информацию».

Детали: Мать 8-летней модели Милы Маханец побывала на допросе в полиции. В комментарии «Сегодня» она рассказала, что не нарушала закон и будет добиваться того, чтобы дело закрыли на досудебном этапе.

«Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию», — рассказала Дарья Маханец.

Женщина объяснила, что не видит ничего плохого в том, что ее дочь популярна в соцсетях, а нашумевшая сторис о том, что дети якобы спят вместе, была снята, когда она с дочкой приехала в гости к семье ее 13-летнего «парня».

«Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали», — подчеркнула Маханец, добавив, что не озвучивает Милане комментарии, которые эти публикации вызвали в соцсетях.

«Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают. Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере», — подчеркнула Дарья.

В тему: На днях в соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших «романтических фотографий» 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что Милана является внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.