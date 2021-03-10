В Виннице пьяная горе-мать потеряла сына на остановке

Главное: В Международный женский день в Виннице пьяная мамаша оставила на остановке своего 6-летнего сына и пошла домой. Лишь спустя несколько часов она о нем вспомнила.

Детали: В Виннице нетрезвая женщина оставила ребенка на остановке общественного транспорта и пошла домой. Впоследствии она сама позвонила в полицию и сообщила, что ее 6-летний сын потерялся во время прогулки. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Происшествие случилось 8 марта. В 15:30 по спецлинии 102 позвонила 32-летняя винничанка и сообщила о том, что во время прогулки потерялся ее сын. Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что нетрезвая мать оставила ребенка без присмотра на остановке общественного транспорта, а сама пошла домой. За несколько часов женщина вспомнила о сыне и пошла его искать. Однако поиски оказались неудачными.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Владимира Борищука, в течение часа полицейские прочесывали улицы возле остановки, где женщина оставила ребенка, а также вблизи места их проживания. Впоследствии мальчика нашли в соседнем дворе. Он самостоятельно добирался домой.

Найденного мальчика полицейские передали бабушке, а на мать составили два административных протокола. Первый — по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. А второй — по статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях за распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В тему: В Запорожье старушка забыла внука в маршрутке.