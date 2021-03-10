В Киеве школьница выбросилась с балкона 18-этажного дома

Главное: В Киеве школьница спрыгнула с верхнего этажа 18-этажного дома. Медики констатировали смерть ребенка, возможную причину самоубийства выясняют следователи.

Детали: В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством. Об этом в Facebook сообщает Вартові еспресо.

Как отмечается, подросток позвонила маме и сказала, что уже возвращается домой с урока рисования.

После этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова. Девочка оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.

В тему: В Кропивницком на улице Генерала Жадова 14-летняя девочка упала с 7-го этажа недостроя. От полученных травм она скончалась на месте.

В Украине снова заговорили о так называемых группах смерти после череды подростковых смертей.