У скандального протодиакона Андрея Кураева обнаружили связи с ПЦУ и Пинчуком - СМИ

Главное: Скандальный протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев оказался вовлечен в медиа-кампанию против Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает сайт «Ридус», в блоге Кураева появилось «все необходимое для проведения информационных атак на РПЦ и УПЦ: бездоказательные обвинения в гомосексуализме, анонимный компромат, замечания и насмешки».

«Несмотря на сложное положение, в котором вынуждена жить Украинская Православная Церковь, протодиакон продолжает уделять время нападкам на ее клириков и епископат. Отвлечь его не смогли даже церковный суд, который рекомендовал Патриарху лишить Кураева священного сана», — отмечается в материале.

По мнению СМИ, Кураев в своих публикациях сознательно умалчивает скандалы, связанные с епископатом ПЦУ, искажая при этом факты о последствиях церковного раскола в Украине и рейдерского захвата храмов.

Насильственные захваты храмов УПЦ протодиакон объясняет болезненным состоянием общества из-за войны. Епископат УПЦ, выдержавший давление администрации президента Порошенко, СБУ и праворадикалов, Кураев называет «сидящим на чемоданах с деньгами для просчета своей прибыли гомоиерархами», зато поводы для критики перешедших в ПЦУ клириков исчезают из поля его зрения«, — подчеркнули в «Ридус».

В СМИ заявили о возможных о связях протодиакона Андрея Кураева с украинскими олигархами, поддерживающими ПЦУ — через его родного брата Дмитрия — пиарщика и медиаменеджера с 30-летним опытом работы.

«Уже много лет официальным бизнес-партнером Дмитрия Кураева является Андрей Таранов — бывший депутат Киевгорсовета от партии „Самопомощь“. Как указано в официальной биографии Таранова, в недавнем прошлом он выступал в роли „консультанта по маркетингу и связям с общественностью телеканала СТБ“. СТБ является частью медиа-холдинга украинского олигарха Виктора Пинчука, чьи масс-медиа плотно вовлечены в кампанию против УПЦ и активно поддерживают ПЦУ. В свете этой информации отпадает сам собой вопрос о том, мог ли протодиакон Андрей Кураев установить рабочие контакты с заказчиками антицерковных кампаний на Украине», — отметили в издании.

Вместе с тем высказывается предположение, что Кураев не оставит без внимания конфликт между Константинополем и Руссской Православной Церковью.

«Практически нет сомнений, что такой спикер как Андрей Кураев будет востребован в этой информационной войне, умело прикрывая антицерковную пропаганду своей былой славой миссионера и просветителя. Тем более, что предстоящая апелляция к Константинопольскому патриарху, как „высшей судебной инстанции“, в случае лишения сана Кураевым уже заявлена», — отметили в СМИ.

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