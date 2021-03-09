В детсаду на Харьковщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Главное: В Харьковской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции. Два ребенка госпитализированы, четверо находятся на амбулаторном лечении.

Детали: В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МЗ.

Инцидент произошел в детском саду в ясельной группе. Отмечается, что в течение нескольких дней заболело шестеро детей. Четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое — госпитализированы.

У одного ребенка — ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, у трех — острый гастроэнтероколит, у двух — пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом. По данным медиков, основными клиническими проявлениями заболевания являются повышение температуры, диарея, рвота, слабость. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

В детском саду провели дезинфекцию. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды, взяли анализы у персонала и контактных детей.

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