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Новости > В детсаду на Харьковщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

В детсаду на Харьковщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Агата Кловская
09.03.21 14:34
354
В детсаду на Харьковщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Главное: В Харьковской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции. Два ребенка госпитализированы, четверо находятся на амбулаторном лечении.

Детали: В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МЗ.

Инцидент произошел в детском саду в ясельной группе. Отмечается, что в течение нескольких дней заболело шестеро детей. Четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое — госпитализированы.

У одного ребенка — ОРВИ, пищевая токсикоинфекция под вопросом, у трех — острый гастроэнтероколит, у двух — пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция под вопросом. По данным медиков, основными клиническими проявлениями заболевания являются повышение температуры, диарея, рвота, слабость. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

В детском саду провели дезинфекцию. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды, взяли анализы у персонала и контактных детей.

В тему: В мае 2018 года во Львовской области в городе Сокаль с отравлением в больницу попали пятеро детей детского садика № 7. Всем пострадавшим поставили один диагноз — острый гастроэнтероколит.

Тэги: общество, Харьков, Харьковская область, новости Украины

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