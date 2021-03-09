Коронавирус в Украине резко снизил обороты: данные на 9 марта

Главное: Коронавирус в Украине за сутки унес 76 жизней. Заразились 3 261 человек.

Детали: COVID-19 в Украине снизил обороты. Данные на вторник, 9 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 3 261 случай заразы. Заболели 160 детей и 54 медработника. При этом госпитализировали 1 837 людей, а выздоровели 975 больных.

Провели, впрочем, лишь 18 207 тестов: методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432.

Наибольший прирост больных фиксировали в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409) и Львовской (351) областях, а также в Киеве (201).

Жертвами заразы стали 76 человек. С начала пандемии коронавирус унес уже 27 204 жизни.

За все время заболели 1 410 061 человек, а выздоровели 1 199 229 людей. Остаются больными 210 832 пациента.

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