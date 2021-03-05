В китайских аэропортах начали делать анальные тесты на коронавирус

Главное: Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус. Такой вид тестирования, по мнению китайских медиков, гарантирует более точное обнаружение вируса.

Детали: В аэропортах Пекина, Шанхая и Циндао пассажирам самолетов, на борту которых обнаружены больные коронавирусной болезнью COVID-19, приходится сдавать мазки из ануса. Как сообщает Reuters, подобный тест также необходимо сдавать пассажирам, которые прибыли из китайских регионов с высоким уровнем распространения COVID-19.

Тест проводят при помощи тампона, который выглядит как очень длинная ушная палочка.

Китайские медики считают, что этот вид тестирования дает более точные результаты. В то же время позитивный тест не обязательно означает, что сдавший его человек до сих пор является распространителем вируса.

Новая практика властей Китая вызвала несогласие со стороны США, Японии, Южной Кореи и Германии. Южная Корея добилась того, что ее гражданам разрешили вместо мазка сдавать на анализ образцы стула.

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