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Новости > Известный врач-священник УПЦ раскрыл секрет, как правильно молиться

Известный врач-священник УПЦ раскрыл секрет, как правильно молиться

Александра Кудрявцева
25.02.21 21:30
454
Известный врач-священник УПЦ раскрыл секрет, как правильно молиться

Главное: Молитва — разговор человека с Богом, не терпит поспешности, невнимательности и лени.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Становясь на молитву, мы должны осознавать, перед Кем мы стоим, к Кому мы обращаемся. А обращаемся к нашему Единому Богу, к Богу Творцу, к Тому, Кто дал нам душу, жизнь земную и шанс спасения и жизни вечной. От одной этой мысли в сердце христианина возникает благоговение и смирение во время молитвы. Поэтому второй и третий совет — благоговение в и смирение в молитве. Мы должны понимать свои немощи, осознавать, для чего нам нужна молитва, о чем мы просим и какова цель нашего обращения. Четвертый — то, что мы, безусловно, должны просить у Бога только хорошего, потому что Бог есть благой, добрый, вселюбящий, поэтому мы просто не можем просить чего-то плохого или злого, что может повредить кому-то. Господь, конечно, такие молитвы не услышит и не будет выполнять. Следующий совет, который является главным — это молитва с верой. Без веры мы не можем приступать к молитве. Когда мы верим, то в своем сердце надеемся на то, что по нашей вере Господь дарует то, чего мы просим», — посоветовал отец Ростислав.

Он напомнил, что случаются ситуации, когда человек молится десятилетиями, участвует в церковных молитвах, но не видит результатов. По словам святых отцов, перед молитвой очень важно найти примирение с близкими.

«Нельзя приступать к молитве, если есть оскорбление или сердимся на кого-то. Если не удается примириться с человеком непосредственно, надо в своем сердце попросить примирения с таким человеком, попросить у Бога помощи в примирении и самому постараться, чтобы из сердца исчезли обиды и гнев», — подчеркнул священник.

По словам Ростислава Валихновского, чтобы научиться правильно молиться, надо начинать с простых, коротких молитв.

«В короткой молитве наш ум и наше сердце может сконцентрироваться на словах молитвы, на содержании. Из истории Церкви мы знаем, что Иисусова молитва звучит так: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного!», короче: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!», еще короче: «Господи, помилуй!». В этих коротких молитвах весь закон и пророчества Нового Завета. Наше сердце и наш ум могут, собственно, в этих молитвах быть на 100% искренними перед Богом. И такими короткими молитвами надо начать свое молитвенное правило. Также короткие молитвы, прославляющие Господа и рекомендуемые святыми отцами: «Господи, слава Тебе!», «Слава Богу за все!», — сказал священник.

Он напомнил, что молитвы обязательно надо подносить вдумчиво и не спеша.

«Мы должны говорить вдумчиво, внимательно, чувствуя те слова, которые произносим. Когда мы начнем говорить скороговорками: „Тра-та-та, та-та-та“, — то, конечно, такие молитвы не нужны Богу. Я говорю жестко, но эти выводы получены из трудов святых отцов Церкви. Ведь пустословие не нужно ни Богу, ни спасению наших душ», — подчеркнул отец Ростислав.

По его мнению, для постоянной молитвы нужно установить определенный алгоритм.

«Мы начинаем свое молитвенное правило из коротких молитв. Есть такой опыт, когда мы ориентируемся не на количество молитв, а на время, которое мы тратим на молитвенное правило. Например, мы отмечаем себе по таймеру или секундомером 15, 10 или 5 минут (в зависимости от того, какое время молитве человек способен уделить) для внимательной, неспешной молитвы. Когда вы будете знать, что у вас отведено определенное время на молитву, то будете концентрироваться на качестве молитвы, на внимании к каждому слову, на искренности каждого слова, которое будет отражаться как в сердце, так и в уме молящегося», — посоветовал священник.

Кроме того, Ростислав Валихновский предостерег от представления визуальных образов во время молитвы, поскольку «для души христианина важна концентрация на содержании молитвы, а различные визуальные картинки или образы отвлекают душу, и по словам святых отцов, могут привести к духовным болезням».

Священник подчеркнул, что молитва должна дополняться делами милосердия и постом, а каждому христианину важно видеть в молитве слова истины, жить по ним, воплощая ее в своих поступках, в своих действиях, изменяя мир вокруг к лучшему.

В тему: В музее Киевских духовных школ открылась выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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