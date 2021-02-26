В США хотят запретить легендарную компьютерную игру

Главное: Компьютерную игру GTA хотят запретить в штате Иллинойс. Названа причина.

Детали: Легендарную компьютерную игру Grand Theft Auto могут запретить в американском штате Иллинойс. С требованием выступил один из представителей Демократической партии.

Демократы считают, что игрушка спровоцировала рост угонов автомобилей в Чикаго и пригородах.

Требование также поддержали некоторые местные активисты.

Напомним, главной целью в GTA является угон машин и прохождение соответствующих миссий. Сама игра изобилует убийствами и насилием и, при этом, является одной из самых популярных в мире после выхода в 1997 году.

Отмечается, что на преступления GTA «толкает», в первую очередь, несовершеннолетних.

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