На Донбассе школьница наглоталась таблеток, не желая идти в школу

Главное: 15-летняя школьница на Донбассе наглоталась таблеток, которые нашла в домашней аптечке. Благо, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Детали: В Донецкой области в городе Доброполье 15-летняя школьница не хотела идти на занятия и наглоталась таблеток из домашней аптечки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Как отметили в ведомстве, после этого вместо школы она попала в больницу с отравлением.

Как рассказала мама школьницы, с утра девочка пожаловалась на плохое самочувствие и призналась, что наглоталась таблеток, чтобы не идти в школу. Таблетки она взяла из домашней аптечки. После этого мать попыталась ей оказать первую помощь, а затем вызвала «скорую».

На данный момент девочка находится в больнице, ей оказали медицинскую помощь и ее жизни ничего не угрожает. Полиция проверяет все версии события по статье о попытке самоубийства.

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