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Новости > Санкции против Медведчука не помогут Зеленскому спасти рейтинг, — Розенбаум

Санкции против Медведчука не помогут Зеленскому спасти рейтинг, — Розенбаум

Автор: «Фраза»
19.02.21 21:49
292
Санкции против Медведчука не помогут Зеленскому спасти рейтинг, — Розенбаум

Президент Владимир Зеленский и его команда «спасателей» судорожно ищут способы, как реанимировать политические рейтинги. Сегодняшние санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко — это не что иное, как банальное заигрывание Зеленского с ура-патриотическим электоратом, Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Сергей Розенбаум.

«Что примечательно, власти откровенно плюют на закон, запрещающий вводить санкции против граждан Украины. Ранее эта схема была опробована с санкциями против Тараса Козака и тремя телеканалами, сейчас ее под копирку применили к Медведчуку. Все построено на ручном управлении Офиса президента над судами — мол, нам плевать на закон, суд вас не спасет. Ох, как же Зеленский ошибается. Президенты в Украине часто меняются, и если не сейчас, то после смены власти придется отвечать за грубейшее нарушение законодательства», — отметил эксперт.

«По сути, мы имеем превышение полномочий Зеленским в личных корыстных интересах. Не секрет, что наш президент очень болезненно реагирует на критику. А критика льется со всех сторон и ведь по делу. Вакцинация провалена, мира на Донбассе нет, рост тарифов вызвал масштабные протесты по всей стране. Зеленский даже умудрился угробить возвращение четырех украинок из плена. Только потому, что власти ОРДЛО намеревались передать их через Медведчука, а не лично Зеленскому, с которым на Донбассе не желают иметь дела», — добавил он.

«То есть, Медведчук предлагал по этим четырем важнейшим проблемам конкретные пути решения — договорился о производстве вакцины в Украине, представил мирный план, на который были согласны и Россия, и ОРДЛО, добился скидок на российский газ, что позволило бы снизить тарифы для украинцев, был готов привезти пленниц домой. Все это были практически готовые решения, которые Зеленский мог использовать на благо Украины. Но дело в том, что гордыня президента стояла важнее заботы о собственном народе — все, что предложил Медведчук, у Зеленского истерично отвергали», — пишет Розенбаум.

«Итог печален и закономерен — рейтинги Зеленского и „Слуги народа“ за полтора года обвалились в два раза, а рейтинг ОПЗЖ перевалил за 20%, и эта партия нынче лидер электоральных симпатий украинцев. Потому и удар Зеленского был нанесен по оппозиции. Только вряд ли это поможет, ведь аплодируют президенту исключительно ура-патриоты, которые на выборах все равно пойдут голосовать за Порошенко. А вот умеренный избиратель, которого подавляющего большинство, смотрит на эту вакханалию с мыслью „ну когда уже это закончится“. И будет голосовать за тех, кто за экономику, а не за цирк», — подчеркнул эксперт.

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