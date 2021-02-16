В Кабмине пообещали не допустить повышения цен на газ для населения

Главное: В Кабмине обещают не допустить увеличения цены на газ для населения вплоть до конца года, несмотря на конъюнктуру цен на рынках Европы. При этом, по утверждению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, добиться этого планируется без ущерба для конкуренции.

Детали: Кабинет министров Украины работает над сохранением предельной цены на газ на нынешнем уровне до конца года. Как заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Платежки», речь они могут остаться на уровне не более 6,99 гривен за кубометр без чрезмерного вмешательства в работу рынка.

«Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м», — цитирует чиновника РБК-Украина.

По его словам, правительство с этой целью, в частности, намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

«Мы не допустим того, чтобы цена газа до конца года увеличивалась», — заявил Витренко, подчеркнув, что «конкуренция будет». «Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м», — заключил и. о. министра.

В тему: 15 февраля 2021 года Витренко в ходе 1 дня всеукраинского форума «Украина 30. Платежки» заявил, что себестоимость газа, добываемого государственной «Укргаздобычей», даже в условиях роста составляет 2,6 грн за кубометр. Однако она не может продавать его населению по себестоимости, «потому что есть пенсионеры, инвалиды есть много людей, которые получают субсидии».

Напомним: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

С 1 февраля максимальная стоимость доставки одного кубометра газа для украинцев составляет 1,79 грн, а цена газа не должна превышать 6,99 грн за кубометр.