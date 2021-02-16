Bitcoin установил очередной рекорд цены

Главное: Bitcoin снова вырос в цене. Установлен новый рекорд.

Детали: Bitcoin продолжает стремительно дорожать. Во вторник, 16 февраля, был установлен новый ценовой рекорд.

По данным электронных торгов, сегодня криптовалюта, на которую приходится примерно 65,9% всего глобального рынка, поднялась в своей стоимости до отметки в 49 998 долларов.

Как мы писали, неделей ранее компания Tesla Илона Маска заявила, что инвестирует в Bitcoin полтора миллиарда долларов, после чего цена криптовалюты начала расти еще быстрее.

В тему: мы писали, что эксперты пересчитали все Bitcoin в мире.