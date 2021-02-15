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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как определить настоящую любовь

Митрополит Антоний рассказал, как определить настоящую любовь

Александра Кудрявцева
15.02.21 19:27
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Митрополит Антоний рассказал, как определить настоящую любовь

Главная: Истинная любовь самоотверженна и не раздражительна, через нее действует Господь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), объясняя, каким образом любовь Божья проявляется в людях.

По словам владыки, «любовь с точки зрения христианства — это верх человеческого идеала», на основные ее проявления обращает внимание апостол Павел в известном «гимне любви» из Первого послания к Коринфянам (13: 1-7).

«Если в нас есть готовность терпеть недостатки, ошибки и неприятности от ближних — осознанно или нет — и терпеть долго, значит есть любовь. Если есть снисхождение, понимание всех трудностей, которые не по силам ближним, и потому к ним хочется отнестись добрее, мягче, -есть любовь. Если нет зависти, если может человек порадоваться за других, — есть любовь. Если при всех достоинствах отличие в положении более высоком или для других кажущимся завидным нет желания подчеркнуть свое превосходство, возвыситься в собственном мнении, которое виднее на фоне средних собратьев, — значит есть любовь. Если христианин никогда не допускает горделивых мыслей, а тем более слов и поступков, — есть любовь. Если не позволяет себе человек ни при каких условиях бесчинства, оскорбляющие ближних, — есть любовь», — объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что человек, осознавший истинную любовь, имеет «простой, ясный взгляд на все без подозрения, без желания увидеть изнанку поступка или повода к нему».

Архиерей напомнил, что все христиане призваны стремиться к истинному пониманию любви.

«Наш Господь — Любовь, и если мы будем к Нему стремиться, то должны позаботиться исполнить краткое и очень содержательное указание: „Носите бремена друг друга, и таким образом исполните Закон Христов“ (Гал. 6: 2)», — отметил митрополит Антоний.

В тему: УПЦ вместе с афганцами почтила погибших воинов-интернационалистов.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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