Трамп стал первым президентом США, дважды избежавшим импичмента

Главное: Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу, 13 февраля, оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

Детали: Верхняя палата Конгресса США не поддержала импичмент 45 президента Дональда Трампа, объявленного Палатой представителей 13 января. Как сообщает «Укринформ», голосование состоялось после многодневных судебных слушаний в Сенате США.

За то, чтобы признать Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к беспорядкам проголосовали 57 сенатора. Против высказались 43 законодателя. Таким образом, верхняя палата Конгресса США не смогла получить необходимых 2/3 голосов для того, чтобы принять решение об импичменте экс-президента США.

Для утверждения решения Сената, где сейчас представлены по 50 демократов и республиканцев, необходимо было, чтобы инициативу Демократической партии поддержали не менее 17 однопартийцев Трампа.

Отметим, что к демократам присоединились лишь семь республиканцев: Ричард Берр, Билл Кассиди, Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сасси и Пэт Туми.

Нынешний судебный процесс стал первым в истории США, когда Палата представителей дважды объявляла импичмент действующему президенту. Кроме того, никогда ранее судебные слушания в Сенате не происходили в отношении бывшего главы Белого дома.

Как сообщает Boston Herald, сам Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента еще одной из стадий «величайшей охоты на ведьм» в истории страны. Трамп отметил, что еще ни одному президенту США не приходилось проходить через подобное. Он также пообещал, что в ближайшие месяцы представит жителям страны «концепцию яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки».

Трамп также подчеркнул, что «продолжит путь к величию США».

В тему: Дональд Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. Однако процесс так ни разу и не был доведен до конца.

Напомним: 20 января 2021 года принял присягу и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

В тот же день 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом и улетел на вертолете на авиабазу​​Эндрюс, после чего отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.