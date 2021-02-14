Стало известно, какие диеты опасны для здоровья

Главное: Какие диеты могут быть вредными? Говорит эксперт.

Детали: Российский диетолог Ирина Писарева поведала, какие диеты могут быть вредными. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт отметила, что те, кто решается соблюдать диету, часто совершают общую ошибку – это слишком длительное голодание.

Она говорит: «После перехода на обычное питание 80% людей вновь начинают есть больше, чем раньше. Начинают набирать еще большее количество килограммов».

Кроме этого, как говорит специалист, опасны и монодиеты, предполагающие употребление одного продукта.

Диетолог отмечает: «В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние».

Также, по ее словам, вредны и детокс-диеты, во время которых пьют только соки или смузи из овощей и фруктов.

Медик сообщает: «В таком случае в кишечник попадает все фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить, из-за чего идет атрофия кишечника».

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