Стало известно, кто в Украине получит первую прививку от коронавируса

Главное: Украина решила защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом. Вакцины скоро будут в Украине.

Детали: Первую прививку от коронавируса в Украине сделают медицинскому работнику. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Право на владу» 11 февраля.

«Кому он достанется. Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики из медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом. Я считаю, что любой медицинский работник сегодня герой, и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше», — сказал Ляшко.

Также он заявил, что Украина ожидает получить вакцины от коронавируса на следующей неделе. Это будет два препарата, есть вероятность того, что одной из первых будет AstraZeneca, закуплена за счет государства.

«Вакцины скоро будут. Мы начнем кампанию иммунопрофилактики. Здесь прозвучало, что мы ожидаем вакцину Pfizer, возможно, первой будет у нас и вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетные средства. Сейчас мы ожидаем два продукта на следующей неделе», — заявил Ляшко.

О получении Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX, главный санитарный врач уточнил, что продолжаются бюрократические процессы. В то же время он подчеркнул, что в Украине вакцины будут использоваться только после того, как они будут зарегистрированы.

«И Pfizer и AstraZeneca одобрены ВОЗ и разрешенные для использования в экстренных чрезвычайных ситуациях. Сейчас Pfizer подтверждено поставки в Украину 117 000. В дальнейшем мы говорим о том, что есть подписанные контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax. Плюс есть подтверждение от глобальной инициативы COVAX о поставках дополнительно у нас на первый и второй квартал от 2,2 до 3,7 млн вакцины AstraZeneca», — прокомментировал Ляшко.

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