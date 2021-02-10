Киевский воздух – один из самых грязных в мире

Главное: По состоянию на сегодняшнее утро Киев попал в рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Столица Украины замыкает первую двадцатку.

Детали: Киев попал в двадцатку городов с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала IQAir по состоянию на утро 10 февраля.

Столица Украины замыкает первую двадцатку в новом рейтинге. Возглавил его пакистанский Лахор, далее идут Варшава, Мумбаи (Индия), Дакка (Бангладеш) и Колката (Индия).

В первую двадцатку попали еще два польских города — Вроцлав и Краков (7-8 позиции), Париж (15) и Братислава (18). Москва оказалась на 58-й позиции.

В тему: В 2020 году Киев неоднократно возглавлял рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.