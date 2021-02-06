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Новости > Пандемия коронавируса оказала неожиданный эффект на климат

Пандемия коронавируса оказала неожиданный эффект на климат

Александр Панько
06.02.21 11:58
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Пандемия коронавируса оказала неожиданный эффект на климат

Главное: Американские климатологи зафиксировали неожиданное повышение температуры земной атмосферы на фоне пандемии коронавируса. По их мнению, это связано с массовыми локдаунами и сокращением выброса аэрозолей.

Детали: Специалисты Национального центра атмосферных исследований США зафиксировали неожиданный эффект от пандемии коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, снижение выбросов загрязняющих веществ привело к небольшому потеплению.

Исследователи объясняют краткосрочное нагревание атмосферы тем, что аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, блокируют солнечный свет, однако локдауны по всему миру привели к уменьшению концентрации взвешенных частиц в воздухе. В результате поверхности планеты достигло больше солнечного тепла, особенно в таких странах как США и Россия.

Температура над некоторыми участками поверхности Земли прошлой весной была в среднем на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем можно было ожидать от преобладающих погодных условий. Наиболее заметно это увеличение оказалось в районах, характеризующихся высоким уровнем выбросов аэрозолей (на 0,37 градуса).

В то время как аэрозоли, как правило, осветляют облака и отражают тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы оказывают противоположный эффект, удерживая тепло у поверхности планеты и повышая глобальную температуру. Ожидается, что небольшое снижение выбросов диоксида углерода приведет к более долгосрочному эффекту, тормозящему глобальное потепление.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, что аномально высокие летние температуры в этом году негативно повлияли на ледники в Альпах. Так, ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега, а ледник Планпинсье терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно.

По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

Тэги: США, климат, наука, глобальное потепление, исследование, коронавирус, пандемия

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