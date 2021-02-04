Стало известно, дефицит какого витамина приводит к тяжелой форме коронавируса

Главное: К тяжести течения коронавируса приводит дефицит витамина А. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Медицинского университета Турции в Анкаре заявили, что сумели установить связь между тяжелым течением коронавируса и дефицитом витамина А в организме. Появился их отчет.

В исследовании сказано, что были изучены образцы крови здоровых людей и пациентов с COVID-19, находящихся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как оказалось, у больных «была низкая концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А) даже в случае приема лекарств, препятствующих его выводу организма».

Эксперты утверждают: «Витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, поскольку нужен организму для синтеза интерферонов первого типа (противовирусных белковых молекул), способных замедлять размножение коронавируса».

Информируется: «Сбои в передаче сигнала ретиноидов, вызванные низким уровнем витамина А, могут быть ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме болезни».

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