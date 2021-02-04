Красные пальцы: озвучен странный симптом COVID-19

Главное: Назван странный симптом коронавируса. Это покраснение пальцев.

Детали: Британский медик Хусейн Абде озвучил странный симптом COVID-19. Речь идет о покраснении пальцев.

Эксперт отмечает: «Некоторые больные жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения».

Он добавил: «Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание».

Специалист сообщает: «Ощущения схожи с крапивницей или ветряной оспой и требуют незамедлительной медицинской помощи».

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