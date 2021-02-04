После выходных Украину накроет сильный снегопад

Главное: В начале следующей недели погода в Украине изменится. Пойдет снег.

Детали: Снегопад ожидается в Украине в следующий понедельник, 8 февраля. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки (снег и дождь) пройдут по всей территории страны. Сухо будет лишь в Крыму.

На полуострове, а также на Закарпатье сохранится теплая погода: днем 8-10 тепла, а ночью от 0 до плюс 6.

В остальных же регионах днем будет холодать до 5-10 мороза, а ночью до минус 10-16.

В Киеве повалит снег: днем будет 5-7 мороза, а ночью минус 10-12.

Карта погоды:

В тему: ранее сообщалось, что на выходные в Украине очень сильно похолодает, но снегопады стихнут.