Тарас Козак: Результаты «террористического» расследования СБУ — грязная ложь, которую власть Зеленского будет скрывать всеми способами

Власть Зеленского, которая ввела санкции против трех украинских наиболее рейтинговых каналов, нарушила Конституцию Украины и украинское законодательство, поскольку действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется. Такое заявление сделал член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

«Стремясь избежать ответственности за политические преследования, действующая власть распространяет лживую информацию о том, что введение санкций якобы принято „на основании антитеррористического законодательства и расследования“. Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех „расследований“, которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов», — заявил он.

«Власть сама это признает. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, — это все предположения, и могут не совсем соответствовать действительности. Как метко заметил в запрещенном властью Зеленского романе „Мастер и Маргарита“ Михаила Булгакова Фагот: „Поздравляю вас, гражданин, соврамши!“», — отметил он.

«Это „расследование“ является такой же ложью, как обещания Зеленского в Париже, зафиксированные в меморандуме от 9 декабря 2019 года, такой же ложью, как слова украинского Президента, сказанные более года назад, о том, что у правительства есть „интересное решение“, которое позволит снизить цену на отопление для населения в два раза. Такой же ложью, как обещание разработать украинскую вакцину или завезти в Украину 8 миллионов доз вакцины по программе COVAX. Удивительно, что отдельные европейские чиновники до сих пор не поняли, с каким лжецом и профессиональным лицедеем они имеют дело», — подчеркнул Козак.