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Новости > В РПЦ считают, что действия Патриарха Варфоломея усугубят раскол в православном мире

В РПЦ считают, что действия Патриарха Варфоломея усугубят раскол в православном мире

Александра Кудрявцева
03.02.21 17:54
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В РПЦ считают, что действия Патриарха Варфоломея усугубят раскол в православном мире

Главное: Последствия антиканонических действий Константинопольского Патриарха очевидны для православного мира, и если Варфоломей не изменит свои действия, раскол будет все глубже.

Детали: Об этом глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в интервью сербскому изданию «Новости», сообщает patriarchia.ru.

«Патриарх Варфоломей в последние годы ведет себя уже не как координатор в межправославных отношениях, как некогда он сам себя называл, а как полновластный и никому не подсудный глава всей Церкви Христовой. Подобные властные притязания чужды православному учению. Тяжелейшие для мирового Православия последствия неканонических действий Константинополя уже для всех очевидны. Если Патриарх Варфоломей не откажется от своих деяний, раскол в Православной Церкви будет только усугубляться. Однако линия разделения проходит не между Константинополем и Москвой, и не между греками и славянами. Она разделяет иерархов, духовенство и верующих на тех, кто верен священным канонам и святоотеческому преданию, и тех, кто их попирает», — сказал митрополит Иларион.

Он выразил надежду, что «окончательного раскола Православия не произойдет и единство в нашей общей православной семье будет восстановлено».

По мнению митрополита Илариона, в ПЦУ продолжается рост внутренних противоречий и расколов, начиная от момента ее основания.

«Так называемая „автокефалия“ была предоставлена с рядом ограничений, например, ПЦУ была вынуждена отречься от всех своих общин за пределами Украины, и от права создавать такие общины. Это еще более обострило противоречия внутри ПЦУ. Филарет Денисенко, бывший лидер одной из двух раскольнических группировок (и, кстати, большой друг черногорского раскольника Мираша Дедеича), отказался признавать томос Патриарха Варфоломея и вновь восстановил свою организацию, так называемый „Киевский патриархат“. В этой структуре сейчас уже двенадцать „епископов“, их число продолжает расти. Продолжается дальнейший рост противоречий и внутри оставшейся части ПЦУ, о чем можно судить по ряду публичных выступлений. В захваченных ПЦУ храмах сейчас некому служить: духовенство и верующие канонической Церкви не желают переходить в раскол, храмы пустуют или стоят закрытыми», — отметил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС напомнил, что несмотря на то, что руководство Константинопольского Патриархата заявляло, будто автокефалия объединит православных Украины, раскол только усилился.

«На этом фоне ситуация в Украинской Православной Церкви неизменно стабильна. Несмотря на массовые захваты ее храмов в 2018-2019 годах и принятые тогда же дискриминационные нормы законодательства, она по-прежнему остается крупнейшей конфессией Украины, с наибольшим числом общин по всей Украине», — подчеркнул владыка.

В тему: В УПЦ прокомментировали заявления Корчинского отобрать Киево-Печерскую лавру.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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