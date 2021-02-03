Составлен список самых производительных смартфонов этого года

Главное: Составлен список самых мощных смартфонов в мире. Его возглавил iQOO 7.

Детали: Опубликован список самых производительных смартфонов на начало 2021 года. Его составили эксперты портала AnTuTu.

Отмечается, что на первое место вырвался iQOO 7, который набрал 728 784 балла.

Лидирующую же позицию утратил Xiaomi Mi 11.

Как отмечается, что оба смартфона функционируют на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.

Далее в списке самых производительных трубок идут Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro (работают на чипе Kirin 9000), а также Oppo Reno5 Pro+ (работает на Snapdragon 865).

Весь список:

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