Арабы решили создать Космический суд

Главное: В ОАЭ создают Космический суд. Первый в мире.

Детали: ОАЭ решили быть впереди планеты всей и первыми на Земле создают Космический суд. Это будет сделано в рамках инициативы Суды будущего.

Как отмечается, суды Международного финансового центра Дубая и Фонд будущего Дубая начнут реализацию амбициозного проекта уже в этом году.

Сообщается следующее: «Суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний. Например, на различиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите».

Арабы подчеркивают, что данное решение было продиктовано прогрессом в космической отрасли, который был достигнут страна.

В тему: ранее мы писали, что в небе над Японией замечен «огненный НЛО».