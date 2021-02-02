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Новости > Московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов

Московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов

Александр Панько
02.02.21 19:56
702
Московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов

Главное: Российского оппозиционного политика и общественного деятеля Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Реально ему предстоит отбыть в заключении около 2 лет 8 месяцев. При этом выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

Детали: Симоновский суд Москвы заменил учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному условный срок на реальный. Как сообщает Lenta.ru, соответствующее решение принято на заседании 2 февраля по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний.

По мнению прокуроров, осужденный ранее нарушил правила условного наказания, не явившись в положенное место после отравления «Новичком» и лечения в Германии.

Согласно приговору, Навальный должен провести 3,5 года в колонии общего режима. При этом из этого срока следует вычесть около 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом. Таким образом, оппозиционер проведет в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

Cуд также решил оставить Алексея Навального под стражей до вступления приговора в законную силу.

При этом в ходе судебного заседания гособвинитель назвал Навального единственным гражданином России, дважды получившим условный срок.

Сам Навальный в ходе прений сторон потребовал немедленно освободить его. «Меня судят по делу, по которому фактически я признан невиновным. Я напомню, что по „Ив Роше“, пройдя все инстанции в РФ, я обратился в ЕСПЧ, и Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления. Россия косвенно признала это решение, выплатив мне компенсацию», — заявил он.

Отметим, что в соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Таким образом, Навальный может освободится как раз к началу избирательной кампании.

Справка: Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Несмотря на то, что позднее представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла, а сам истец в суд так и не пришел, а затем и вовсе уволился из компании, суд приговорил Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком, который закончился 29 декабря 2020 года.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

В тему: 17 января 2021 года Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» в Москве сразу по возвращению из Гермнаии. В Amnesty International его признали узником совести.

Впоследствии Химкинский городской суд Московской области арестовал его до 15 февраля.

Тогда же он был отправлен в знаменитое московское СИЗО «Матросская тишина».

При этом расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина стало самым просматриваемым видео в 9 странах, включая Кипр и собрало более 3 млн «лайков» и более 1 млн комментариев.

Все это сопровождалось массовыми акциями протеста, в ходе которых было задержано рекордное количество человек.

Тэги: суд, выборы, Москва, мир, приговор, колония, Алексей Навальный

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