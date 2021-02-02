Главные новости за 2 февраля 2021 года

- В Украине выявили 2 394 случая COVID-19. Скончались 156 больных.
- Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что план вакцинации не предусматривает прививки для представителей органов власти.
- Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова «Мастер и Маргарита».
- В ближайшие выходные в Украине похолодает. Но будет сухо.
- Сурок Тимка ІІІ дал прогноз, когда придет весна. Придется еще подождать.
- Артем Беседин возвращается. Нападающего внесли в заявку «Динамо».