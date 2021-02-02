В Минздраве утверждают, что план вакцинации не предусматривает первых лиц государства

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что план вакцинации не предусматривает прививки для представителей органов власти.

Детали: Министерство здравоохранения может внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививки от коронавируса. Как сообщает ТСН, по словам министра Максима Степанова, он готов сделать прививку от коронавируса в числе первых, как и президент Украины Владимир Зеленский, чтобы собственным примером показать, что прививки важны и их делать необходимо.

По его убеждению, это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться. Однако для этого «нужно внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться».

«Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации», — заключил Степанов в эфире одного из телеканалов.

В тему: В середине января 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в середине февраля. К этому моменту будет завезено более 1 млн доз вакцин, в том числе американской компании Pfizer. Первым вакцинируют врачей, военных и стариков.

По прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение года в Украину будут поставлены более 30 млн доз вакцины. По его мнению, это позволит обеспечить прививками всех нуждающихся и желающих.

29 января Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований. Это не касается вакцин, произведенных в стране-агрессоре.