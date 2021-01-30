Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли

Автор: «Фраза»
30.01.21 13:58
634
Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли

Главной причиной, из-за которой процесс урегулирования конфликта на Донбассе годами находится в тупике, является отсутствие у официального Киева политической воли на установление мира в стране. Как сообщает vesti.ua, об этом в интервью Politique Internationale — авторитетному французскому альманаху о международных отношениях, более 40 лет издаваемому в Париже, — заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Редакция Politique Internationale дала этому интервью название „Украина — Россия: Посредник“. По мнению издания, это слово наиболее точно отражает ту роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя Кембриджский словарь дает и более детальный перевод термина „Le go-between“: „Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом“. Именно это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо», — пишет издание.

Отвечая на вопросы Politique Internationale, Виктор Медведчук заявил, что главная причина того, что конфликт на Донбассе до сих пор не урегулирован, — отсутствие у Киева политической воли.

«Ее (политической воли. — Ред.) не было у Президента Порошенко, ее нет и у Зеленского, несмотря на все его пафосные, а по существу, бессодержательные и беспредметные заявления о том, как он хочет мира и как много якобы сделал для его достижения. Сравните позднего Порошенко и раннего Зеленского и попробуйте найти несколько отличий. Складывается впечатление, что пошел не второй год президентства Зеленского, а седьмой год правления Порошенко», — отметил политик.

Он указал на то, что политика власти не изменилась — все та же пещерная русофобия и то же воинствующее агрессивное отношение к жителям Донбасса. В таких условиях, по его мнению, переговоры о мире априори не могут быть эффективными. Ведь для возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс стоит искать точки соприкосновения и объединения, а не накалять конфликт.

«Вопрос возвращения Украины на Донбасс не теряет и не может потерять своей актуальности. Ведь речь идет не только и не столько о территориях, сколько о наших гражданах, их духовных, родственных и культурных связях. Этот конфликт разделил Украину по живому. Ее надо „сшивать“. „Сшивать“, основываясь на том, что нас сближает и объединяет. А без компромиссов и сближения в позициях невозможно достичь согласия ни по одному из вопросов», — подытожил Виктор Медведчук.

Тэги:

Комментарии

Статьи

30.01.21 10:13

ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.01.21 09:00

Турецкий сбор «Динамо»: пять матчей за десять дней

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Что нужно знать о Бюро экономической безопасности
30.01.21 00:48

Что нужно знать о Бюро экономической безопасности

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
30.01.21 11:02
1121
Последние новости
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
30.01.21 12:07

На Кубе произошла смертельная авиакатастрофа
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 11:14

Японцы удивили мир очередным чудо-туалетом
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
29.01.21 21:23

Доктор Комаровский объяснил, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах
Фото и Видео
На Кубе произошла смертельная авиакатастрофа
На Кубе произошла смертельная авиакатастрофа
На Кубе произошла смертельная авиакатастрофа
На Кубе произошла смертельная авиакатастрофа
Японцы удивили мир очередным чудо-туалетом
Японцы удивили мир очередным чудо-туалетом
Доктор Комаровский объяснил, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах
Доктор Комаровский объяснил, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах
В жутком лобовом столкновении на Киевщине не обошлось без жертв
В жутком лобовом столкновении на Киевщине не обошлось без жертв
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
На Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо посреди урока
На Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо посреди урока
Сотни спасенных и километровые пробки: непогода привела к транспортному коллапсу на Одесчине
Сотни спасенных и километровые пробки: непогода привела к транспортному коллапсу на Одесчине
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
Украину накрыл мощный снежный циклон
Украину накрыл мощный снежный циклон
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.