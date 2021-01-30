Украину накроет мощный снежный циклон

Главное: Снегопад ожидается в Украине. Надвигается циклон.

Детали: На Украину надвигается снежный циклон. Об этом предупредили в ГСЧС.

Сообщается, что снегопад обрушится на северные, центральные и южные области страны.

В ведомстве информируют, что ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Водителям следует быть осторожными: ожидается гололедица.

Объявлен желтый уровень опасности.

В сообщении сказано: «Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключения энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог».

В тему: мы писали, что из-за непогоды пострадали жители семи областей Украины.