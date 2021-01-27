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Новости > На Киевщине покажут древних животных

На Киевщине покажут древних животных

Автор: «Фраза»
27.01.21 14:44
1049
На Киевщине покажут древних животных

30 и 31 января в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет знакомство с лошадьми редких древних пород. Гости узнают много интересного о лошадях, насладятся прогулками верхом и в экипаже, а также приобщатся к истории и традициям Киевской Руси.

В Княжестве гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад во времена Киевской Руси. Ведь здесь (в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов) на основе знаний современной науки воссоздается столица Киевской Руси V-XIII веков в масштабе 1:1. Здесь также возрождается атмосфера той славной эпохи.

Гости окунутся в реальную жизнь Древнего Киева Х века. Посетители своими глазами увидят шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков. Здесь можно увидеть воссозданную деревянную Васильевскую церковь Х века. Эта уникальная церковь действующая, и все желающие могут зайти и не только увидеть, в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить там свечу за здоровье родных и близких. Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники и кораблестроения. Есть даже средневековая пыточная.

Древний Киев богат на чудеса! Одно из них — уникальная «живая» коллекция лошадей редких древних пород, собранных из самых отдаленных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, так как они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

30 и 31 января посетителей ждет близкое знакомство с этими прекрасными животными. Гости смогут узнать много интересных фактов об особенностях и происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы. Опытные коневоды поделятся с посетителями секретами по уходу и дрессировке лошадей, а также навыками по седланию и запряганию в экипаж.
Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

Каждый гость Древнего Киева почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам и попытаться прочесть указатели на старославянском языке, зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память, в Княжеской костюмерной — примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, а в гостях у волхвини — узнать о сокровенном и отведать травяных напитков по древним рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при условии предварительного бронирования).

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

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