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Новости > Гейтс призвал готовиться к следующей пандемии, как к войне

Гейтс призвал готовиться к следующей пандемии, как к войне

Александр Панько
27.01.21 13:22
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Гейтс призвал готовиться к следующей пандемии, как к войне

Главное: Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс призвал создавать «команды реагирования» на эпидемии. По его мнению, они должны проводить регулярные учения по примеру военных.

Детали: Основатель компании Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation Билл Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт. Как сообщает Lenta.ru, миллиардер высказал мнение, что мир должен предпринять серьезные шаги, чтобы быть готовым к следующей пандемии.

Он счел разумным инвестировать миллиарды в развитие науки, тестирование, создание глобальной системы оповещения о новых вспышках заболеваний. Также он отметил важность формирования специальной «команды реагирования»: «Думайте о них как о пандемической бригаде пожарных. Как и пожарные, эти высококвалифицированные профессионалы должны быть готовы отреагировать на потенциально кризисную ситуацию, как только о ней станет известно».

Гейтс отметил, что в условиях отсутствия рисков новой пандемии члены такой команды должны сфокусироваться на повышении своих компетенций. Он также предложил проводить для них регулярные учения — вроде тех, что проходят военные.

«Чтобы избежать трудностей, с которыми мы столкнулись в прошлом году, подготовка к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как военный конфликт», — заключил миллиардер.

Справка: Билл Гейтс и его супруга Мелинда владеют собственным благотворительным фондом и ежегодно публикуют послания, в которых обозначают достижения организации и планы на будущее. В спектр основных направлений работы фонда Bill&Melinda Gates Foundation входят борьба с опасными заболеваниями в развивающихся странах, а также различные программы в сфере здравоохранения и образования в США. На данный момент фонд выделил около $1,75 млрд на противостояние пандемии COVID-19.

В тему: В начале октября 2020 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса.

Спустя несколько дней Билл Гейтс призвал обеспечить мир вакцинами. По словам миллиардера, они спасут планету от коронавируса.

20 ноября Гейтс предупредил весь мир «об очень сложной зиме» из-за COVID-19.

Тэги: Microsoft, здоровье, эпидемия, мир, карантин, военные, Билл Гейтс, благотворительность, коронавирус

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