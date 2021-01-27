Гейтс призвал готовиться к следующей пандемии, как к войне

Главное: Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс призвал создавать «команды реагирования» на эпидемии. По его мнению, они должны проводить регулярные учения по примеру военных.

Детали: Основатель компании Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation Билл Гейтс призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт. Как сообщает Lenta.ru, миллиардер высказал мнение, что мир должен предпринять серьезные шаги, чтобы быть готовым к следующей пандемии.

Он счел разумным инвестировать миллиарды в развитие науки, тестирование, создание глобальной системы оповещения о новых вспышках заболеваний. Также он отметил важность формирования специальной «команды реагирования»: «Думайте о них как о пандемической бригаде пожарных. Как и пожарные, эти высококвалифицированные профессионалы должны быть готовы отреагировать на потенциально кризисную ситуацию, как только о ней станет известно».

Гейтс отметил, что в условиях отсутствия рисков новой пандемии члены такой команды должны сфокусироваться на повышении своих компетенций. Он также предложил проводить для них регулярные учения — вроде тех, что проходят военные.

«Чтобы избежать трудностей, с которыми мы столкнулись в прошлом году, подготовка к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как военный конфликт», — заключил миллиардер.

Справка: Билл Гейтс и его супруга Мелинда владеют собственным благотворительным фондом и ежегодно публикуют послания, в которых обозначают достижения организации и планы на будущее. В спектр основных направлений работы фонда Bill&Melinda Gates Foundation входят борьба с опасными заболеваниями в развивающихся странах, а также различные программы в сфере здравоохранения и образования в США. На данный момент фонд выделил около $1,75 млрд на противостояние пандемии COVID-19.

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