Стало известно, сколько Зеленский заработал на посту президента

Главное: Президент Владимир Зеленский заработал на своем посту за 2020 год менее $10 тыс.

Детали: Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за прошлый год составила около 336 тыс. гривен. Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Государственное управление делами, эту сумму составили ежемесячные выплаты в размере 28 тыс. гривен.

При этом дополнительные надбавки за работу президента не предусмотрены.

После уплаты всех налогов «на руки» Зеленскому выдали 270 тыс. 480 гривен. По текущему курсу эта сумма не превышает 10 тысяч долларов.

В тему: 20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, зарабатывающие $250, не являются бедными. При этом он признал, что эпоха бедности пока так и не закончилась, связав это с общемировыми кризисом.