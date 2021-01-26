В Украине зафиксирован первый случай заражения хантавирусом

Главное: Во Львовской области подтвердили первый случай заболевания хантавирусом, который передается от грызунов.

Детали: Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главного санитарного врача Наталию Тимко, у него заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемое хантавирусом.

У мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию ЦОЗ в Киев. Результаты анализов подтвердили диагноз — хантавирусная инфекция.

Где и как мужчина подхватил этот вирус, неизвестно. Он живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны.

На данный момент его уже выписали из больницы домой.

Справка: Хантавирусы обнаруживают у грызунов. Люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание паров от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко.

Впервые о нем стало известно во время Корейской войны 1950−1953 гг. Тогда страшная лихорадка затронула около 3 тыс. военнослужащих контингента ООН. У многих из них были нарушены функции почек, открывалось внутреннее кровотечение. На тот момент уровень медицины не позволил полноценно идентифицировать вирус вплоть до 1970-х годов, когда в США была установлена связь между неким вирусом у полевых мышей и этой эпидемией.

В 1993 году вспышка хантавируса произошла в американском штате Колорадо. Тогда за несколько дней умерло несколько индейцев племени Навахо. Медики установили, что они были заражены другой разновидностью хантавируса, которая отличалась от корейского вируса.

В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения человека человеком при близком контакте, однако в данном случае речь шла об одной из разновидностей хантавируса, который получил название Андский вирус.

Отметим, что никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует, однако, по мнению большинства ученых, он не представляет для человечества такой опасности, как коронавирус.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Также тщательно мыть овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба.

В тему: В марте 2020 года сообщалось, что житель Китая умер в заполненном автобусе от неизлечимого хантавируса.

В ноябре того же года в немецкой клинике «Шарите» подтвердили первый случай заражения хантавирусом «Сеул». По предварительным данным, пациентка заразилась от своей домашней крысы.