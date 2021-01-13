Настоящие «Секретные материалы»: в Сети опубликован «полный архив ЦРУ» о наблюдениях НЛО

Главное: Группа энтузиастов The Black Vault, занимающаяся публикацией рассекреченных документов, опубликовала то, что, по ее мнению, является архивом, содержащим всю имеющуюся у ЦРУ информацию об НЛО.

Детали: Организация The Black Vault заявляет о приобретении у ЦРУ компакт-диска, который, по словам представителей ведомства, является самым полным архивом документов об НЛО, включающим ранее необнародованные файлы. При этом, по словам основателя сайта Джона Гринвальда-младшего, невозможно проверить, действительно ли архив является полным и не могло ли правительство США сохранить секретность некоторых записей.

Как сообщает Lenta.ru, многие опубликованные на сайте документы отредактированы, а общее качество фотокопий и отсканированных документов достаточно низкое.

В целом в данном архиве нет доказательств контактов с инопланетянами, а лишь приводятся отчеты об инцидентах, связанных с наблюдением аномальных атмосферных явлений, многие из которых остаются необъяснимыми.

При этом в документах широко используются термины вроде «аномальные летательные аппараты» для обозначения объектов, которые очевидцы не смогли опознать.

Просмотреть содержимое архива можно здесь.

Отметим, что на фотографии диска под названием «Коллекция НЛО», опубликованном проектом, можно видеть надписи «рассекречено» и «разрешено к распространению»

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В тему: Весной 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

В августе того же года американские военные сформировали рабочую группу по исследованию НЛО, с которыми сталкивались летчики США.

По данным СМИ, США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. Также сообщалось, что это может быть связано со скандальным проектом «Голубой луч».