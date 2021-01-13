Потеря обоняния оказалась симптомом не только коронавируса, но и страшной неизлечимой болезни

Главное: Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни Паркинсона. Люди с этим диагнозом вспоминают, что за несколько лет до развития недуга их обоняние менялось.

Детали: До 90% людей с болезнью Паркинсона страдают гипосмией, то есть не чувствуют запахов. Как сообщает Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона, в некоторых случаях потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет поставлен диагноз.

При этом фаза болезни до появления двигательных симптомов длится около пяти лет и более. Поэтому, как считают исследователи, потенциально гипосмия может помочь выявить недуг на ранней стадии.

В то же время они пока не смогли достоверно установить, почему именно потеря обоняния возникает при болезни Паркинсона. Согласно одной из популярных теорий, недуг может начинаться в обонятельной луковице — части мозга, контролирующей обоняние, а также кишечнике.

Предполагается, что в этих частях тела могут образовываться сгустки альфа-синуклеина, которые после этого мигрируют в другие части мозга.

Справка: Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. На сегодняшний день является неизлечимым, однако современная медицина может значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

В тему: По данным бразильских ученых, коронавирус может вызывать опасную гибель нейронов у пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме и таким образом провоцировать развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера.

При этом временная гипосмия и проблемы с координацией движения также являются одним из симптомов COVID-19.