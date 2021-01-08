Цена Bitcoin установила впечатляющий рекорд

Главное: Bitcoin снова серьезно подорожал. Он перевалил за отметку в 41,5 тысячи долларов.

Детали: Криптовалюта Bitcoin продолжает быстро дорожать. Появились данные на пятницу, 8 января.

Электронные торги свидетельствуют, что лишь за последние сутки его цена выросла почти на 10%.

Сегодня был покорен очередной исторический максимум – Bitcoin взял отметку в 41 542 доллара.

Напомним, что на долю Bitcoin приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.

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