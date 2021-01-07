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Новости > Митрополит Антоний рассказал, о чем важно задуматься в день Рождества Христова

Митрополит Антоний рассказал, о чем важно задуматься в день Рождества Христова

Александра Кудрявцева
07.01.21 16:30
126
Митрополит Антоний рассказал, о чем важно задуматься в день Рождества Христова

Главное: Рождество Христово помогло человечеству выйти из тьмы греха, и каждый человек получил возможность найти свое место в жизни, но найти его так, чтобы достигнуть вечного спасения.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время проповеди после праздничной литургии в Киево-Печерской лавре.

«К сожалению, человек не способен подняться на небо. Бог спускается на землю, чтобы поднять на небо нас. Слова ангельского мира — это гимн торжества жизни и подлинного мира Христова. Будем жить, радоваться жизни, не бояться страхов, которые приходят через болезни, кризисы — все это было, есть и будет продолжаться, пока будет жизнь на земле. Наша задача — найти свое место в этой жизни, но найти его так, чтобы достигнуть вечного спасения.

Слава Богу, мы имеем возможность в этот праздничный день быть в храме Божием, причаститься и поклониться Новорожденному Младенцу Христу», — отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил историю Рождества Христова.

«Господь настолько полюбил каждого из нас, что стал одним из нас. Он берет на Себя человеческую жизнь и человеческую смерть для того, чтобы преодолеть удобопреклонность ко греху и дать нам не только надежду, а реальные силы вырваться из греха. Это событие настолько велико, что привело в движение весь ангельский мир. Весть о Рождении Бога-Слова человечество узнало из уст ангельских. Бог приходит на землю — Его восхваляют ангельские силы. Бог приходит на землю — обещает мир и благоволение...», — рассказал митрополит Антоний.

«Не было события большего, которое могло бы сопоставиться с Рождеством Христовым. Никому неизвестный Вифлеем и убогие ясли на многие тысячи лет стали точкой притяжения лучших умов, которые пытаются понять, что такое жизнь. Рождество Христово — это нулевая точка истории современного человечества. Это то событие, в котором правильная оценка и осмысление бытия человеческого», — обратил внимание управляющий делами УПЦ.


Также владыка отметил, что в момент Рождества Христова центром цивилизации был римский мир, Pax Romana, но в то же время, люди ожидали другого мира — пришествия Мессии.

«Этот мир охватывал основную территорию современной Европы и не только Европы. В правление Цезаря Августа царил мир политический, и велика была сила римских воинов. Стоило только подняться на восстание какому-то из народов, туда мгновенно приходили римские легионы и уничтожали не только сам очаг восстания, но и тех людей, которые им сочувствовали. Пребывая в условном политическом мире, люди ожидали другого мира. Ветхозаветный избранный народ, памятуя и зная Священное Писание, ожидал пришествия Мессии», — напомнил митрополит Антоний.

«Из философской литературы известно, как лучшие умы размышляли о том, что человечеству необходим какой-то особый человек, который поможет им в этой земной жизни.

Не только Европа и Азия ожидала пришествия Христа-Спасителя. Самый важный вопрос, который задавали Колумбу, когда он переплыл через океан и прибыл в Америку: „Он пришел на землю? Он живет на земле?“. К моменту пришествия Христа-Спасителя человечество забыло истину, но оно помнило рай, и старалось вырваться из греховного ада», — сказал владыка Антоний.

«Мир Христа-Спасителя — это мир, который не борется за власть, который чужд силы физической. Этот мир предполагает, прежде всего, мир с Богом, мир с людьми и мир с самим собой.

Когда нашаливший ребенок приходит домой со страхом и трепетом, и ожидает наказания, а встречает родительскую улыбку и объятия», — привел пример владыка.

Также он рассказал о причине многих человеческих бед и о пути спасения.

«Грех внес не только противостояние. С момента убийства Каином Авеля земля орошена кровью и ненавистью. Эта ненависть является причиной бед в семье, междуусобиц, локальных и всемирных войн. Но если человек примиряется с Богом, он примиряется и с человеком. Это является залогом братских взаимоотношений, нашей братской любви. Мир Христов — это мир с самим собой. Грех повредил человеческую природу. Самая страшная война происходит не вовне, а в человеческом сердце. Человек — будто орел, которому обрезали крылья: он стремится подняться ввысь, но сил нет, и он падает; и если он мудрый, он все равно взлетает. Наша вера во Христа-Спасителя, Который сегодня пришел на землю, говорит о том, что несмотря на нашу слабость, Бог готов нас принять в Свои обители, Бог готов принести нам в этот мир примирение с Собой, с ближним, и с самим собой. Именно поэтому такая радость на душе у каждого в эти Рождественские дни», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: В Киево-Печерской лавре в день Рождества Христова верующие УПЦ молились на 8 литургиях.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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