Новости > Скрытая безработица в России достигла максимума за десятилетие

Скрытая безработица в России достигла максимума за десятилетие

Александр Панько
27.05.26 11:15
Скрытая безработица в России достигла максимума за десятилетие

Несмотря на рекордно низкий официальный уровень безработицы, в России стремительно растет количество работников с неполной занятостью, вынужденными отпусками и сокращенным рабочим графиком на фоне экономического спада и падения спроса. Об этом сообщил близкий к Кремлю аналитический центр ЦМАКП.

Аналитики отмечают, что со второй половины 2024 года в стране стабильно увеличивается количество работников в так называемых «нестандартных» режимах занятости. Речь идет о неполном рабочем дне, вынужденных отпусках, простоях и сокращенной рабочей неделе.

По оценке Росстата, в четвертом квартале 2025 года неполная занятость охватывала 1,6 млн человек. Из них почти 1,3 млн работали неполный день по договоренности с работодателем, более 200 тысяч находились в простое, а еще 98 тысяч — на сокращенном графике по инициативе компаний.

Еще 3,7 млн россиян брали отпуска за свой счет, однако неизвестно, какая часть из них была вынужденной.

Аналитики отмечают, что рост скрытой безработицы связан со снижением загрузки производственных мощностей и кризисом спроса в экономике.

Вместе с тем, Россия продолжает испытывать острый дефицит кадров. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина называла нехватку работников самой большой с советских времен. По оценкам российской власти, к 2030 году дефицит кадров в стране может достичь 4 млн человек.

На этом фоне российская экономика впервые за три года перешла к спаду. В первом квартале ВВП РФ сократился на 0,2% в годовом выражении. Тем временем, бизнес называет слабый спрос одной из главных проблем.

Из-за этого компании пытаются одновременно сокращать расходы и сохранять персонал. В частности, к сокращенной рабочей неделе или вынужденным отпускам уже прибегали АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, Алроса, ВСМПО-Ависма и другие крупные предприятия.

Напомним, экономика России может войти в рецессию уже до конца нынешнего года. По крайней мере об этом говорится в докладе близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Тэги: Россия, безработица

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
