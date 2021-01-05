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Новости > УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донбасса

УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донбасса

Александра Кудрявцева
05.01.21 16:10
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УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донбасса
Главное: В Украинской Православной Церкви в рамках акции «Подарок сироте на Рождество» собрали и передали более 600 подарков в детские дома Донбасса.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам провел сбор для детей-сирот, которые воспитываются в учреждениях неподалеку от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
 
«В этом году, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мы собрали более 600 подарков и пересылаем в Донецкую и Луганскую области детям, которые находятся в детских домах и школах-интернатах. К нам обратились 9 детских домов через организацию "Швидка оберігає кожного". Врачи скорой помощи передали нам письма детей. И мы организовали сбор  подарков», - рассказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.
 
Подарки получат дети специнтерната для детей с ДЦП и аутизмом в Волновахе; детский дом в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; Горская школа-интернат; Вовчаровская школа-интернат и детский сад, дети из поселка Зайцево и Жованка и другие.
 
В тему: На Закарпатье УПЦ передала 12,5 тыс подарков детям и нуждающимся.

Тэги: акция, подарки, УПЦ

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