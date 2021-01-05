Умер постоянный автор "Фразы" николаевский писатель Сергей Гаврилов

4 января 2021 года стало известно, что умер николаевский писатель, краевед, журналист и автор интернет-газеты «Фраза» Сергей Гаврилов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Юрий Любаров.

Прощание с Сергеем Ивановичем Гавриловым состоится завтра, 5 января, в церкви Всех Святых, на старом николаевском кладбище, в 15.00 (ул. Степовая, 35).

Как пишет 0512, Сергей Гаврилов родился 26 апреля 1958 года в городе Красноярск (Россия). В Николаев Сергей переехал в 1984 году и остался здесь жить.

Работал учителем истории в СШ № 36, старшим научным сотрудником (археологом) в краеведческом музее. С 2003 года преподавал общеобразовательные дисциплины в высшем Николаевском музыкальном училище.

Сергей Гаврилов написал повесть «Цирк», за которую получил гран-при книжного фестиваля в Братиславе. Также он написал еще ряд повестей и исторических романов, более 500 публицистических статей историко-краеведческого характера и сценарии к 5 документальным фильмам.

Последняя статья, которую Сергей опубликовал на «Фразе», называлась очень символично: «Нация без идеи? — Нет... идея без нации!».