Британцы поведали, как снизить уровень плохого холестерина

Главное: Что снижает плохой холестерин? Стало известно от британцев.

Детали: Британские диетологи назвали способы, которые снижают уровень плохого холестерина. Их уже вовсю обсуждают в социальных сетях.

Так, они советуют принимать магний: он «не только снижает уровень плохого, но и повышает уровень хорошего холестерина в организме, а также является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови».

Кроме этого в список попал экстракт зеленого чая, который «помогает сократить риск развития заболеваний сердца, а также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами».

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