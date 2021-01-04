В элитном коттедже в Турции найдено тело молодой украинки в наручниках и с пакетом на голове

Главное: На вилле в турецком Бодруме обнаружили тело молодой украинки с полиэтиленовым пакетом на голове, прикованной наручниками к стулу. По мнению полиции, речь идет о самоубийстве.

Детали: 2 января в турецком городе Бодрум в провинции Мугла обнаружено тело 25-летней гражданки Украины. Как сообщает Milliyet, труп обнаружили на вилле, которую она арендовала прикованным наручниками к стулу.

По данным полиции, 31 декабря жертва заказала себе еду и больше из дома не выходила. В правоохранительные органы Турции обратилась ее мать, которая не смогла дозвониться дочери.

В настоящее время основной причиной смерти женщины считают самоубийство. По данным полиции, все три дверных замка на вилле были закрыты изнутри, при этом на окнах дома установлены железные решетки, так что пробраться в него снаружи было невозможно.

Кроме того, на месте происшествия был найден ряд улик, указывающих на то, что скончавшаяся могла пытаться покончить с собой.

По данным издания, женщина долгое время страдала от сильных головных болей и часто ездила на лечение в Украину.

Как сообщает Страна.ua, погибшую зовут Кристина Новицкая и ей 29 лет. Помимо наручников у нее на голове был одет полиэтиленовый пакет.

Украинка жила одна в престижном коттеджном городке в районе Эскичешме, где вскоре после вступления в должность отдыха президент Украины Владимир Зеленский.

В тему: В сентябре 2019 года в курортной турецкой Анталии нашли труп 42-летней украинки со следами насильственной смерти. В ходе расследования было установлено, что 42-летняя женщина познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара решила «уединиться». Позже женщина, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.