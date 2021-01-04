Трезвая украинка протаранила сразу 10 автомобилей на трассе в Польше

Главное: На юге Польши гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей.

Детали: Вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства гражданка Украины, двигаясь на автомобиле BMW в направлении Кракова, потеряла управление транспортным средством. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на местную полицию, она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив девять автомобилей

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Известно, что на момент аварии виновница была трезвой.

В тему: 26 ноября 2019 года в Черкасской области на 226 км трассы Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в результате которого было повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров.