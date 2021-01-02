Bitcoin взял еще одну рекордную «высоту»

Главное: Bitcoin вырос в цене. Установлен новый рекорд.

Детали: Криптовалюта Bitcoin снова рекордно подорожала. Как свидетельствуют данные электронных торгов, произошло это накануне, в пятницу, 1 января.

На бирже Coindesk была взята отметка в 29 601 доллар – это рост более чем на 1,15%.

Отметим, что резкий скачок цены Bitcoin наблюдается в последние пару недель.

Аналитики прогнозируют, что укреплению криптовалюты продолжится на фоне огромного ажиотажа вокруг нее.

В тему: мы писали, что эксперты пересчитали все Bitcoin в мире.