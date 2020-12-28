Банкиры оценили финансовые риски бюджета страны

Главное: Стало известно о финансовых рисках бюджета Украины на 2021 год. О них говорят банкиры.

Детали: В НБУ поведали о финансовых рисках бюджета Украины на 2021 год. Главу финансового регулятора Кирилла Шевченко цитирует «Экономическая правда».

Банкир говорит, что главными рисками станут возможные последствия заложенных заимствований и вопросы о финансовой независимости регулятора.

Так, он сообщил: «По нашему прогнозу эта сумма будет на уровне 21,6 миллиардов гривен. В законе стоит 33 миллиарда».

Финансист добавил: «Наш прогноз максимально приближен к реальности. Он еще может быть откорректирован за счет последних дней. Кроме того, его еще предстоит подтвердить заключением независимого аудитора и после этого перечислить в государственный бюджет. В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше. Для нас это еще и вопрос нашей финансовой независимости».

В НБУ поясняют: «Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке составит 497 миллиардов гривен. Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов. Чтобы позаимствовать такую огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые».

Также он проинформировал: «Прогнозируется, что все долги снова вложат в ОВГЗ называют оптимистичным, ведь для заимствования в полтриллиона Минфин будет конкурировать за средства банков с бизнесом. Для этого ставки по ОВГЗ будут расти».

Глава НБУ резюмирует: «Мы видим риск того, что запас снижения процентных ставок будет исчерпан. Если такой эффект сработает, банки не смогут дальше снижать процентные ставки. Из-за эффекта вытеснения существует угроза для восстановления кредитования».

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