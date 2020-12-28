Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Банкиры оценили финансовые риски бюджета страны

Банкиры оценили финансовые риски бюджета страны

Александр Панько
28.12.20 19:18
312
Банкиры оценили финансовые риски бюджета страны

Главное: Стало известно о финансовых рисках бюджета Украины на 2021 год. О них говорят банкиры.

Детали: В НБУ поведали о финансовых рисках бюджета Украины на 2021 год. Главу финансового регулятора Кирилла Шевченко цитирует «Экономическая правда».

Банкир говорит, что главными рисками станут возможные последствия заложенных заимствований и вопросы о финансовой независимости регулятора.

Так, он сообщил: «По нашему прогнозу эта сумма будет на уровне 21,6 миллиардов гривен. В законе стоит 33 миллиарда».

Финансист добавил: «Наш прогноз максимально приближен к реальности. Он еще может быть откорректирован за счет последних дней. Кроме того, его еще предстоит подтвердить заключением независимого аудитора и после этого перечислить в государственный бюджет. В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше. Для нас это еще и вопрос нашей финансовой независимости».

В НБУ поясняют: «Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке составит 497 миллиардов гривен. Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов. Чтобы позаимствовать такую огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые».

Также он проинформировал: «Прогнозируется, что все долги снова вложат в ОВГЗ называют оптимистичным, ведь для заимствования в полтриллиона Минфин будет конкурировать за средства банков с бизнесом. Для этого ставки по ОВГЗ будут расти».

Глава НБУ резюмирует: «Мы видим риск того, что запас снижения процентных ставок будет исчерпан. Если такой эффект сработает, банки не смогут дальше снижать процентные ставки. Из-за эффекта вытеснения существует угроза для восстановления кредитования».

В тему: ранее стало известно, когда Украина начнет возвращаться к нормальной жизни.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, финансы, бюджет-2021

Комментарии

Статьи

27.12.20 10:08

Краткая история Всевидящего ока

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения истекает. Что будет с ценами?
24.12.20 16:38

Срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения истекает. Что будет с ценами?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев

Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
28.12.20 20:04
389
Последние новости
28.12.20 20:04

Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
28.12.20 19:46

Украинцев пугают новой опасной эпидемией
28.12.20 19:33

Митрополит Антоний - о Фанаре: никто не может убрать из реальности УПЦ и миллионы ее прихожан
28.12.20 19:18

Банкиры оценили финансовые риски бюджета страны
28.12.20 19:00

Главные новости за 28 декабря 2020 года
28.12.20 18:41

В УПЦ объяснили, как определить смысл жизни человека
28.12.20 16:50

В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве
Фото и Видео
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Появилось видео с места обрушения дома в Кривом Роге
Появилось видео с места обрушения дома в Кривом Роге
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»
На Полтавщине загорелся вагон поезда. Есть погибшие
На Полтавщине загорелся вагон поезда. Есть погибшие
«Кровавая река» в России напугала соцсети
«Кровавая река» в России напугала соцсети
Жесткий карантин в Украине переносить не собираются
Жесткий карантин в Украине переносить не собираются
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы
Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.