Эксперты пересчитали все Bitcoin в мире

Главное: В мире существует 19 миллионов Bitcoin. В следующем году число вырастет.

Детали: Эксперты из банка Swissquote пересчитали все Bitcoin в мире. Появились занимательные цифры.

Сейчас в мире около 19 миллионов Bitcoin. Ожидается, что через год их число вырастет на 2 миллиона.

При этом сообщается, что всего в мире «утеряны» 3-5 миллионов Bitcoin: из-за забытых паролей или повреждения оборудования для их майнинга.

Примечательно, что, по данным специалистов, сейчас около 90% Bitcoin хранятся лишь на 0,8% от общего количества кошельков (150 тысяч).

Напомним, что на долю Bitcoin приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.

В тему: мы писали, что Bitcoin продолжает рекордно дорожать.