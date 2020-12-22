В ВОЗ объяснили кое-что важное по поводу мутации COVID-19

Главное: Стало известно кое-что новое о мутации COVID-19. Появилось разъяснение ВОЗ.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заверяют, что мутация COVID-19 проходит намного медленнее, чем у обычного сезонного гриппа. Об этом сказала главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан.

Она подчеркнула, что масштабы мутации заразы в Великобритании пока не известно.

Эксперт говорит: «SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее гриппа. Несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не произвела существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтическим средствам, лекарствам или вакцинам».

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