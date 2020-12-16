В РПЦ признались, почему не поехали на Критский собор

Главное: Русская Православная Церковь совершила «большую ошибку», поверив патриарху Варфоломею и согласившись на его предложение снять тему автокефалии с повестки дня.

Детали: Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини», сообщает patriarchia.ru.

«Я думаю, действительно часть вины лежит на нас, и я должен признать, что мы допустили одну очень большую ошибку. Тема автокефалии обсуждалась на протяжении всего предсоборного процесса, но по этой теме не удалось найти полного согласия. Мы практически договорились о том, что автокефалия в дальнейшем не будет предоставляться единолично решением Вселенского Патриарха, что предоставление автокефалии будет возможно только с согласия всех Поместных Церквей. Оставалось только договориться о том, в какой форме будут стоять подписи под томосом об автокефалии — на эту тему достичь договоренности не удалось. И что тогда произошло? Патриарх Варфоломей разослал письма в Поместные Православные Церкви с предложением снять тему автокефалии с повестки дня и провести Всеправославный Собор. Мы на это предложение согласились, и то была наша большая ошибка», — объяснил митрополит Иларион.

Владыка добавил, что в Русской Православной Церкви поверили Константинопольскому патриарху, «который во всеуслышание, перед всеми делегациями Поместных Церквей сказал: мы признаем митрополита Онуфрия и приветствуем его как единственного канонического главу Православия на Украине. Это были его слова, и мы этим словам поверили. Мы подумали: раз так говорит Вселенский Патриарх, давайте мы действительно, как он нам обещает, проведем Собор, а после того будем продолжать обсуждение темы автокефалии. Нельзя было ему верить, он нас обманул. Это и была наша большая ошибка», — рассказал архиерей.

Он объяснил, почему РПЦ не приняла участие в Критском соборе.

«Мы всегда настаиваем на том, что Всеправославный Собор должен быть действительно всеправославным, а если какое-либо решение принимается в отсутствие хотя бы одной Церкви, оно не будет легитимным для всей полноты Православия. И вдруг мы слышим, что одна Церковь отказывается, другая, третья, а четвертая говорит, что надо отложить Собор...Тогда Патриарх Кирилл написал письмо Патриарху Варфоломею с просьбой провести срочное Предсоборное совещание, чтобы решить имеющиеся вопросы и все-таки пригласить эти Церкви на Собор. Он получил ответ от Патриарха Варфоломея — вот он у меня перед глазами, номер 676 от 9 июня, где сказано: «Предлагаемое Вашей Святейшей Церковью новое чрезвычайное Всеправославное предсоборное совещание сочтено невозможным, т.к. для его созыва отсутствует нормативная база», — рассказал глава ОВЦС РПЦ.

По его словам, узнав, «что три Церкви не будут участвовать, мы сказали, что тоже тогда не поедем...Если бы мы поехали на Критский Собор, то, прежде всего, заявили бы о том, что Собор не имеет легитимности, потому что на нем отсутствуют три Церкви. Значит, Собор был бы сорван».

Митрополит Иларион напомнил, что Русская Православная Церковь готовилась к Всеправославному Собору с 1961 года.

«В том году был подготовлен каталог тем Собора (в общей сложности 100 тем), и каждую из них мы проработали. Потом нам говорят: каталог сокращается до десяти тем; мы с этим смирились. Позже сообщают, что тема диптихов уходит, потому что она слишком сложная; мы также смирились с этим. В конце концов, нам сказали, что и тему автокефалии нужно снимать, потому что по ней не договорились. Мы вновь смирились. Мы все время шли на уступки, подчинялись решениям, которые принимались без нашего участия».

Владыка подчеркнул, что «процесс подготовки к Собору был организован очень плохо — фактически Поместные Церкви приглашались только к пассивному участию. Вот плохо подготовленный Собор плохо и закончился».

В тему: В РПЦ напомнили, что вынужденно провозгласили свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом.