Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В РПЦ признались, почему не поехали на Критский собор

В РПЦ признались, почему не поехали на Критский собор

Александра Кудрявцева
16.12.20 17:07
1005
В РПЦ признались, почему не поехали на Критский собор

Главное: Русская Православная Церковь совершила «большую ошибку», поверив патриарху Варфоломею и согласившись на его предложение снять тему автокефалии с повестки дня.

Детали: Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини», сообщает patriarchia.ru.

«Я думаю, действительно часть вины лежит на нас, и я должен признать, что мы допустили одну очень большую ошибку. Тема автокефалии обсуждалась на протяжении всего предсоборного процесса, но по этой теме не удалось найти полного согласия. Мы практически договорились о том, что автокефалия в дальнейшем не будет предоставляться единолично решением Вселенского Патриарха, что предоставление автокефалии будет возможно только с согласия всех Поместных Церквей. Оставалось только договориться о том, в какой форме будут стоять подписи под томосом об автокефалии — на эту тему достичь договоренности не удалось. И что тогда произошло? Патриарх Варфоломей разослал письма в Поместные Православные Церкви с предложением снять тему автокефалии с повестки дня и провести Всеправославный Собор. Мы на это предложение согласились, и то была наша большая ошибка», — объяснил митрополит Иларион.

Владыка добавил, что в Русской Православной Церкви поверили Константинопольскому патриарху, «который во всеуслышание, перед всеми делегациями Поместных Церквей сказал: мы признаем митрополита Онуфрия и приветствуем его как единственного канонического главу Православия на Украине. Это были его слова, и мы этим словам поверили. Мы подумали: раз так говорит Вселенский Патриарх, давайте мы действительно, как он нам обещает, проведем Собор, а после того будем продолжать обсуждение темы автокефалии. Нельзя было ему верить, он нас обманул. Это и была наша большая ошибка», — рассказал архиерей.

Он объяснил, почему РПЦ не приняла участие в Критском соборе.

«Мы всегда настаиваем на том, что Всеправославный Собор должен быть действительно всеправославным, а если какое-либо решение принимается в отсутствие хотя бы одной Церкви, оно не будет легитимным для всей полноты Православия. И вдруг мы слышим, что одна Церковь отказывается, другая, третья, а четвертая говорит, что надо отложить Собор...Тогда Патриарх Кирилл написал письмо Патриарху Варфоломею с просьбой провести срочное Предсоборное совещание, чтобы решить имеющиеся вопросы и все-таки пригласить эти Церкви на Собор. Он получил ответ от Патриарха Варфоломея — вот он у меня перед глазами, номер 676 от 9 июня, где сказано: «Предлагаемое Вашей Святейшей Церковью новое чрезвычайное Всеправославное предсоборное совещание сочтено невозможным, т.к. для его созыва отсутствует нормативная база», — рассказал глава ОВЦС РПЦ.

По его словам, узнав, «что три Церкви не будут участвовать, мы сказали, что тоже тогда не поедем...Если бы мы поехали на Критский Собор, то, прежде всего, заявили бы о том, что Собор не имеет легитимности, потому что на нем отсутствуют три Церкви. Значит, Собор был бы сорван».

Митрополит Иларион напомнил, что Русская Православная Церковь готовилась к Всеправославному Собору с 1961 года.

«В том году был подготовлен каталог тем Собора (в общей сложности 100 тем), и каждую из них мы проработали. Потом нам говорят: каталог сокращается до десяти тем; мы с этим смирились. Позже сообщают, что тема диптихов уходит, потому что она слишком сложная; мы также смирились с этим. В конце концов, нам сказали, что и тему автокефалии нужно снимать, потому что по ней не договорились. Мы вновь смирились. Мы все время шли на уступки, подчинялись решениям, которые принимались без нашего участия».

Владыка подчеркнул, что «процесс подготовки к Собору был организован очень плохо — фактически Поместные Церкви приглашались только к пассивному участию. Вот плохо подготовленный Собор плохо и закончился».

В тему: В РПЦ напомнили, что вынужденно провозгласили свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом.

 
Тэги: РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Министр Малюська нанес удар по рейдерам: «крымскую схему» Молчановой в «Столичном» разоблачили
16.12.20 18:15

Министр Малюська нанес удар по рейдерам: «крымскую схему» Молчановой в «Столичном» разоблачили

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 16 декабря 2020 года

Главные новости за 16 декабря 2020 года
16.12.20 19:00
582
Последние новости
16.12.20 21:04

Двое бандитов дерзко ограбили девушку в одном из киевских спальников
16.12.20 20:08

Одиозный президент Бразилии сделал еще одно скандальное заявление по поводу COVID-19
16.12.20 19:00

Главные новости за 16 декабря 2020 года
16.12.20 17:54

Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
16.12.20 17:41

В РПЦ напомнили, что будущее Православия зависит не от ПЦУ, а от сохранения канонического порядка
16.12.20 17:22

Митрополит Антоний объяснил, как ощутить действие благодати Божией в обычной жизни
16.12.20 17:07

В РПЦ признались, почему не поехали на Критский собор
Фото и Видео
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку
Проезд в столичных маршрутках может существенно подорожать
Проезд в столичных маршрутках может существенно подорожать
Легендарный американский режиссер привился от коронавируса российской вакциной
Легендарный американский режиссер привился от коронавируса российской вакциной
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.